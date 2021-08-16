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"Газпром" назвал соглашение по "Северному потоку-2" декларацией без обязательств

Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская корпорация "Газпром" впервые прокомментировал соглашение США и Германии по "Северному потоку-2". В компании считают, что достигнутые договоренности являются декларативными и не несут юридических обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Газпрома" за второй квартал.

В документе отмечается, что в июле было опубликовано совместное заявление США и Германии о "Северном потоке-2". В соответствии с ним, стороны договорились, что в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия ФРГ предпримет ответные действия на уроне Евросоюза, включая введение санкций.

"Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом", - говорится в отчете "Газпрома".

Напомним, по мнению издания Bloomberg, Германия не остановит прокачку газа по "Северному потоку-2", даже если Россия его попробует использовать как геополитическое оружие.

Отметим, в Европарламенте выступили против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Там напомнили, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы.

Как ранее сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG, газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиГерманияСеверный поток-2