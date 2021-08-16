"Газпром" назвав угоду по "Північному потоку-2" декларацією без зобов'язань

Російська корпорація "Газпром" вперше прокоментував угоду США і Німеччини щодо "Північного потоку-2". У компанії вважають, що досягнуті домовленості є декларативними і не несуть юридичних зобов'язань.

У документі наголошується, що в липні було опубліковано спільну заяву США і Німеччини про "Північний потік-2". Відповідно до нього, сторони домовилися, що в разі використання Росією постачання енергоресурсів в якості зброї ФРН зробить відповідні дії на Шкоди Євросоюзу, включаючи введення санкцій.

"Зазначена заява мати декларативний характер і за своєю правовою природою не є юридично зобов'язальним документом", - йдеться у звіті "Газпрому".