"Газпром нафта" домовилася про продаж контрольного пакета NIS угорській MOL

За її словами, угода потребує схвалення Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), яке запровадило санкції проти NIS через російську участь у власності.

У MOL заявили, що підписали з "Газпром нафтою" обов’язкову угоду про купівлю 56,16% акцій NIS.

Компанія NIS забезпечує близько 80% паливного ринку Сербії та контролює майже половину роздрібного сегмента. Очікується, що в межах майбутньої угоди до угоди можуть долучитися партнери з Об’єднаних Арабських Еміратів, переговори з якими триватимуть до 24 березня.

Зокрема, MOL веде переговори з національною нафтогазовою компанією ОАЕ ADNOC щодо її можливого входження в NIS як міноритарного інвестора. Водночас "Газпром нафта" підтвердила підписання угоди про наміри з MOL, не уточнюючи участь ADNOC.

У компанії також наголосили, що MOL буде зобов’язана зберегти роботу єдиного нафтопереробного заводу Сербії в Панчево щонайменше на поточному рівні та за потреби наростити виробництво.

Санкції OFAC проти NIS були запроваджені у жовтні в межах тиску на енергетичний сектор РФ, однак їхню дію для компанії тимчасово відтермінували до 23 січня.