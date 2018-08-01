"Газпром" начал выведение иностранных активов, - Витренко

Новости Энергетика 01.08.2018 - 11:59
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

"Газпром" выводит активы, чтобы не допустить их ареста по требованию "Нафтогаза"

Российская компания "Газпром" начал выведение иностранных активов, чтобы не допустить их ареста по требованию НАК "Нафтогаз Украины" о взыскании выигранных в Стокгольмском арбитраже средств. Об этом в интервью DW рассказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Витренко отметил, что "Газпром" в спорах с "Нафтогазом" не руководствуется коммерческой логикой и не платит в ущерб себе. В то же время он подчеркнул, что следующим шагом будет продажа на аукционах арестованных в Швейцарии, Англии и Нидерландах активов.

"Но это по сценарию, когда "Газпром" соблюдает закон и не оказывает каких-то противоправных действий…Они уже занимаются выводом активов. Если все завершится уголовными процессами, это может затянуться на еще больший промежуток времени", - добавил он.

Напомним, ранее Витренко рассказал о ситуации с арестом активов "Газпрома" за рубежом. По его словам, активы российской газовой компании арестованы в Нидерландах, Швейцарии и Англии. Также в этих странах продолжаются процессы по взысканию активов.

 

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Теги:  Газпром,  Юрий Витренко,  Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС