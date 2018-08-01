"Газпром" начал выведение иностранных активов, - Витренко

"Газпром" выводит активы, чтобы не допустить их ареста по требованию "Нафтогаза"

Российская компания "Газпром" начал выведение иностранных активов, чтобы не допустить их ареста по требованию НАК "Нафтогаз Украины" о взыскании выигранных в Стокгольмском арбитраже средств. Об этом в интервью DW рассказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Витренко отметил, что "Газпром" в спорах с "Нафтогазом" не руководствуется коммерческой логикой и не платит в ущерб себе. В то же время он подчеркнул, что следующим шагом будет продажа на аукционах арестованных в Швейцарии, Англии и Нидерландах активов.

"Но это по сценарию, когда "Газпром" соблюдает закон и не оказывает каких-то противоправных действий…Они уже занимаются выводом активов. Если все завершится уголовными процессами, это может затянуться на еще больший промежуток времени", - добавил он.

Напомним, ранее Витренко рассказал о ситуации с арестом активов "Газпрома" за рубежом. По его словам, активы российской газовой компании арестованы в Нидерландах, Швейцарии и Англии. Также в этих странах продолжаются процессы по взысканию активов.