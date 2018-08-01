"Газпром" почав виведення іноземних активів, - Вітренко

"Газпром" виводить активи, щоб не допустити їх арешту на вимогу "Нафтогазу"

Російська компанія "Газпром" почав виведення іноземних активів, щоб не допустити їх арешту на вимогу НАК "Нафтогаз України" про стягнення виграних у Стокгольмському арбітражі коштів. Про це в інтерв'ю DW розповів комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Вітренко наголосив, що "Газпром" у суперечках з "Нафтогазом" не керується комерційною логікою і не платить собі у збиток. У той же час він підкреслив, що наступним кроком буде продаж на аукціонах заарештованих у Швейцарії, Англії та Нідерландах активів.

"Але це за сценарієм, коли "Газпром" дотримується закону і не вчиняє якихось протиправних дій...Вони вже займаються виведенням активів. Якщо все завершиться кримінальними процесами, це може затягнутися на ще більший проміжок часу", - додав він.

Нагадаємо, раніше Вітренко розповів про ситуацію з арештом активів "Газпрому" за кордоном. За його словами, активи російської газової компанії заарештовані в Нідерландах, Швейцарії та Англії. Також в цих країнах тривають процеси по стягненню активів.