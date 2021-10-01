"Газпром" имеет право прекращать транзит газа, но обязан платить, - Витренко

"Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию. И это несмотря на забронированные мощности для транзита. "Газпром" имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати"), - отметил он.

По его мнению, остановка транзита в Венгрию - это демонстрация того, что произойдет после запуска "Северного потока-2", если Москва не допустит до транзита через Украину третью сторону.