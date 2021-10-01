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"Газпром" має право припиняти транзит газу, але має платити, - Вітренко

Автор: Артем Горовенко

Російська компанія "Газпром" має право припиняти транзит газу через Україну. Таке право йому гарантовано за контрактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

"Газпром" припинив транзит газу через Україну до Угорщини. І це незважаючи на заброньовані потужності для транзиту. "Газпром" має таке право за контрактом - не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але при цьому оплачувати ці потужності (принцип "качай або плати"), - зазначив він.

На його думку, зупинка транзиту до Угорщини - це демонстрація того, що відбудеться після запуску "Північного потоку-2", якщо Москва не допустить до транзиту через Україну третю сторону.

Нагадаємо, сьогодні Росія почала постачання газу до Угорщини в обхід України по "Балканському потоку" і трубопроводах Південно-Східної Європи.

Детальніше про ризики читайте в матеріалі "Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду".

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ГазпромЮрій ВітренкоТранзит газу