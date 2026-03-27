"Газпром" і "Роснефть" допомагали вивозити українських дітей до РФ, - ЦПД

00:41 27.03.2026 Пт
2 хв
Йдеться про понад 2 тисячі дітей із Донбасу та окупації Запорізької області
Маловічко Юлія
Фото: діти (Getty Images)

Російські державні енергетичні компанії "Газпром" і "Роснефть" причетні до вивезення українських дітей до РФ і спроб їхнього перевиховання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аналізу Єльського університету та ЦПД.

Читайте також: В ООН визнали викрадення Росією українських дітей військовим злочином: що буде далі

За даними дослідників, понад 2 тисячі дітей з Донеччини, Луганщини та Запорізької області було перевезено до таборів у Росії та окупованому Криму.

Частина цих таборів належала структурам "Газпрому" або була пов'язана з ним, а "Роснефть" сприяла відправленню дітей через власні профспілкові програми.

Виявилося, що компанії фінансували поїздки через спеціальні ваучери, які давали змогу дітям потрапляти до таборів із програмами ідеологічного впливу.

При цьому частина таких переміщень відбувалася без належної згоди батьків. Це руйнує виправдання пропаганди про "евакуацію" або "оздоровлення" дітей".

Видання нагадує, що примусове переміщення дітей з окупованих територій та їхнє подальше "перевиховання" є воєнним злочином, що вже зафіксовано міжнародними інституціями, зокрема, Міжнародним кримінальним судом.

Нові докази лише посилюють розуміння масштабу: централізована державна політика, спрямована на зміну ідентичності українських дітей, і для її реалізації використовуються ресурси великих корпорацій.

Зазначимо, нещодавно незалежна комісія ООН заявила, що примусове переміщення українських дітей Росією є воєнним злочином.

У зв'язку з цим 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою в незаконній депортації українських дітей.

ГазпромРосійська ФедераціяДіти