"Газпром" і "Роснефть" допомагали вивозити українських дітей до РФ, - ЦПД

За даними дослідників, понад 2 тисячі дітей з Донеччини, Луганщини та Запорізької області було перевезено до таборів у Росії та окупованому Криму.

Частина цих таборів належала структурам "Газпрому" або була пов'язана з ним, а "Роснефть" сприяла відправленню дітей через власні профспілкові програми.

Виявилося, що компанії фінансували поїздки через спеціальні ваучери, які давали змогу дітям потрапляти до таборів із програмами ідеологічного впливу.

При цьому частина таких переміщень відбувалася без належної згоди батьків. Це руйнує виправдання пропаганди про "евакуацію" або "оздоровлення" дітей".

Видання нагадує, що примусове переміщення дітей з окупованих територій та їхнє подальше "перевиховання" є воєнним злочином, що вже зафіксовано міжнародними інституціями, зокрема, Міжнародним кримінальним судом.

Нові докази лише посилюють розуміння масштабу: централізована державна політика, спрямована на зміну ідентичності українських дітей, і для її реалізації використовуються ресурси великих корпорацій.