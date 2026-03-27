"Газпром" и "Роснефть" помогали вывозить украинских детей в РФ, - ЦПД

00:41 27.03.2026 Пт
2 мин
Речь идет о более 2 тысяч детей из Донбасса и оккупации Запорожской области
aimg Маловичко Юлия
Фото: дети (Getty Images)

Российские государственные энергетические компании "Газпром" и "Роснефть" замешаны у вывезении украинских детей в РФ и попытках их перевоспитания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные анализа Ельского университета и ЦПД.

Читайте также: В ООН признали похищение Россией украинских детей военным преступлением: что будет дальше

По данным исследователей, более 2 тысяч детей из Донетчины, Луганщины и Запорожской области были перевезены в лагеря в России и оккупированном Крыму.

Часть этих лагерей принадлежала структурам "Газпрома" или была связана с ним, а "Роснефть" способствовала отправке детей через собственные профсоюзные программы.

Оказалось, что компании финансировали поездки через специальные ваучеры, позволяющие детям попадать в лагеря с программами идеологического воздействия.

При этом часть таких перемещений происходила без должного согласия родителей. Это разрушает оправдание пропаганды об "эвакуации" или "оздоровлении» детей".

Издание напоминает, что принудительное перемещение детей с оккупированных территорий и их дальнейшее "перевоспитание" является военным преступлением, которое уже зафиксировано международными институтами, в частности, Международным уголовным судом.

Новые доказательства лишь усиливают понимание масштаба: централизованная государственная политика, направленная на изменение идентичности украинских детей, и для ее реализации используются ресурсы крупных корпораций.

Отметим, недавно независимая комиссия ООН заявила, что принудительное перемещение украинских детей Россией является военным преступлением.

В связи с этим в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

Больше по теме:
ГазпромРоссийская ФедерацияДети