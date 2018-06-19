Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Газпром": документы о заморозке активов пока не поступали

НовостиЭкономика    19.06.2018 - 20:48
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

Также в "Газпроме" считают, что арест их активов в Великобритании противоречит решению апелляционного суда

В "Газпроме" заявляют, что официальные документы о начале заморозки их активов в Великобритании пока не поступали в адрес компании. Об этом сообщает РБК.

Так, в связи с этим, отмечается в заявлении, что развернутый комментарий будет дан только после официального извещения о решении суда.

Также в "Газпроме" считают, что арест их активов в Великобритании противоречит решению апелляционного суда Швеции.

"Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения", - заявили в компании.

Напомним, раннее сегодня сообщалось, что коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы российского "Газпрома" по просьбе "Нафтогаза".

Как отмечается, "Газпром" в течение 48 часов (которые отсчитывают с момента доставки курьером соответствующего письма в московский офис "Газпрома") должен предоставить НАК "Нафтогаз Украины" список всех своих активов стоимостью более 50 тыс. долларов, расположенных в Англии или Уэльсе.
 

"Нафтогаз" обжаловал приостановку исполнения решения Стокгольмского арбитража "Нафтогаз" подаст в суд аргументы для отмены приостановки взыскания средств "Газпрома"
Теги публикации: Газпром  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь