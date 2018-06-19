"Газпром": документы о заморозке активов пока не поступали

Также в "Газпроме" считают, что арест их активов в Великобритании противоречит решению апелляционного суда
В "Газпроме" заявляют, что официальные документы о начале заморозки их активов в Великобритании пока не поступали в адрес компании. Об этом сообщает РБК.
Так, в связи с этим, отмечается в заявлении, что развернутый комментарий будет дан только после официального извещения о решении суда.
Также в "Газпроме" считают, что арест их активов в Великобритании противоречит решению апелляционного суда Швеции.
"Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения", - заявили в компании.
Напомним, раннее сегодня сообщалось, что коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы российского "Газпрома" по просьбе "Нафтогаза".
Как отмечается, "Газпром" в течение 48 часов (которые отсчитывают с момента доставки курьером соответствующего письма в московский офис "Газпрома") должен предоставить НАК "Нафтогаз Украины" список всех своих активов стоимостью более 50 тыс. долларов, расположенных в Англии или Уэльсе.