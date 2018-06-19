"Газпром": документи про замороження активів поки не надходили

Також у "Газпромі" вважають, що арешт їх активів у Великобританії суперечить рішенню апеляційного суду

У "Газпромі" заявляють, що офіційні документи про початок заморозки їх активів у Великобританії поки не надходили на адресу компанії. Про це повідомляє РБК.

Так, у зв'язку з цим, наголошується у заяві, що розгорнутий коментар буде наданий тільки після офіційного повідомлення про рішення суду.

Також у "Газпромі" вважають, що арешт їх активів у Великобританії суперечить рішенню апеляційного суду Швеції.

"Ці дії робляться всупереч наказу апеляційного суду округу Свеа (Швеція) про зупинення виконання даного рішення", - заявили в компанії.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що комерційний суд Лондона дозволив заморозити активи російського "Газпрому" на прохання "Нафтогазу".

Як зазначається, "Газпром" протягом 48 годин (які відраховують з моменту доставки кур'єром відповідного листа у московський офіс "Газпрому") повинен надати НАК "Нафтогаз України" список всіх своїх активів вартістю понад 50 тис. доларів, розташованих в Англії або Уельсі.