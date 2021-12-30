"Газпром" десятый день отказывается от поставок по газопроводу "Ямал-Европа"

Отметим, что обычно по этому газопроводу российский газ доставляется в Западную Европу, однако десятый день он идет по реверсу в Польшу.

Согласно данным, сегодня было доступно для бронирования 89,1 млн кубометров в точке входа в польской участка магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставки газа в Европу.

Впрочем, предложение осталось невостребованным.

Напомним, с 21 декабря прокачка российского газа в западном направлении по газопроводу Ямал-Европа в Германию была прекращена, и снабжение развернулось в обратном направлении-в Польшу.