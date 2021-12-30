"Газпром" десятый день отказывается от поставок по газопроводу "Ямал-Европа"

Сегодня, 30 декабря "Газпром" отказался бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита через Польшу. Таким образом компания уже десятый день не заказывает доступа к трубопроводу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы бронирования GSA Platform.
Отметим, что обычно по этому газопроводу российский газ доставляется в Западную Европу, однако десятый день он идет по реверсу в Польшу.
Согласно данным, сегодня было доступно для бронирования 89,1 млн кубометров в точке входа в польской участка магистрали, которая является для "Газпрома" одним из основных маршрутов поставки газа в Европу.
Впрочем, предложение осталось невостребованным.
Напомним, с 21 декабря прокачка российского газа в западном направлении по газопроводу Ямал-Европа в Германию была прекращена, и снабжение развернулось в обратном направлении-в Польшу.
Добавим, вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова увеличивать поставки газа в Европу. Он уточнил, что для этого Газпрому нужны долгосрочные контракты.
Вместе с тем президент РФ Владимир Путин заявил, что дополнительные объемы российского газа начнут поступать в Европу сразу после запуска "Северного потока-2". По его словам, Москва выполнила свою задачу по строительству трубопровода.