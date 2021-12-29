Увеличение поставок газа в Европу. В России назвали условие

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова увеличивать поставки газа в Европу. Он уточнил, что для этого "Газпрому" нужны долгосрочные контракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Новака для РБК .

"Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса", - сказал Новак. Он также добавил, что увеличение добычи газа требует инвестиций, которые должны окупаться в длительном периоде.

Вице-премьер РФ считает, что период высоких цен на газ закончится, когда предложение будет обеспечивать спрос в Европе в полном объеме. Должны быть созданы запасы в подземных хранилищах, чтобы "надежно проходить зимний период".

По мнению Новака, ситуация с ценами будет более стабильная, если большая часть потребления будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии.

Российский чиновник также перечислил причины, по которым, как он считает, установились высокие цены на газ. Это отказ ЕС от долгосрочных контрактов и от долгосрочных инвестиций, холодная зима 2020/21 годов и риски повторения холодов этой зимой.