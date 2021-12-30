"Газпром" десятий день відмовляється від постачання по газопроводу "Ямал-Європа"

Зазначимо, що зазвичай по цьому газопроводу російський газ доставляється в Західну Європу, однак десятий день він йде по реверсу в Польщу.

Відповідно до даних, сьогодні для бронювання було доступно 89,1 млн кубометрів у точці входу до польської ділянки магістралі, яка є для "Газпрому" одним з основних маршрутів постачання газу до Європи.

Втім, пропозиція залишилася незатребуваною.

Нагадаємо, з 21 грудня прокачування російського газу в західному напрямку газопроводом Ямал-Європа до Німеччини було припинено, і постачання розгорнулося у зворотному напрямку - до Польщі.