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"Газпром" может демонтировать трубы, чтобы навсегда прекратить транзит, - "Оператор ГТС Украины"

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Четверг 29 июля 2021 17:32
"Газпром" может демонтировать трубы, чтобы навсегда прекратить транзит, - "Оператор ГТС Украины" Фото: директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон (tsoua.com)
Автор: Александр Белоус

"Газпром" уже закрыл несколько компрессорных станций в направлении Украины. Российский газовый монополист может демонтировать трубы на свои территории, что навсегда прекратить транзит через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона изданию "НВ Бизнес".

Как отметил Макогон, объемы транспортировки газа через так называемый центральный коридор уменьшились, потому что "Газпром" перекинул основные объемы на "Северный поток". "Идет оптимизация, потому что им уже не нужны такие мощности, уже было закрыто несколько компрессорных станций на этом пути", - сказал он.

"Мы рассматриваем сценарий, что даже если наша система будет работать и мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через Украину в будущем", - добавил Макогон.

Отметим, согласно договору от 31 декабря 2019 года "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности.

Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году- 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.

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Газпром Северный поток транзит
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