"Газпром" може демонтувати труби, щоб назавжди припинити транзит, - "Оператор ГТС України"

"Газпром" вже закрив декілька компресорних станцій в напрямку України. Російський газовий монополіст може демонтувати труби на свої території, що назавжди припинити транзит через Україну.

Як зазначив Макогон, обсяги транспортування газу через так званий центральний коридор зменшилися, тому що "Газпром" перекинув основні обсяги на "Північний потік". "Так, іде оптимізація, тому що їм вже не потрібні такі потужності, вже було закрито декілька компресорних станцій на цьому шляху", - сказав він.

"Ми розглядаємо сценарій, що навіть якщо наша система буде працювати і ми залишимо якісь транзитні потужності, то фактично "Газпром" може сам демонтувати труби на своїй території, щоб теоретично не допустити можливості транзиту газу через Україну в майбутньому", - додав Макогон.