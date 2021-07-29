"Газпром" може демонтувати труби, щоб назавжди припинити транзит, - "Оператор ГТС України"
"Газпром" вже закрив декілька компресорних станцій в напрямку України. Російський газовий монополіст може демонтувати труби на свої території, що назавжди припинити транзит через Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю директора компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона виданню "НВ Бізнес".
Як зазначив Макогон, обсяги транспортування газу через так званий центральний коридор зменшилися, тому що "Газпром" перекинув основні обсяги на "Північний потік". "Так, іде оптимізація, тому що їм вже не потрібні такі потужності, вже було закрито декілька компресорних станцій на цьому шляху", - сказав він.
"Ми розглядаємо сценарій, що навіть якщо наша система буде працювати і ми залишимо якісь транзитні потужності, то фактично "Газпром" може сам демонтувати труби на своїй території, щоб теоретично не допустити можливості транзиту газу через Україну в майбутньому", - додав Макогон.
Відзначимо, згідно з договором від 31 грудня 2019 року "Нафтогаз" є компанією-організатором транспортування російського газу і на замовлення "Газпрому" бронює у ТОВ "Оператор ГТС України" необхідні потужності.
Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році-65 млрд куб. м, в 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.