Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине

Россия продолжает газовый шантаж стран, которые поддержали Украину в начатой Кремлем войне. С 27 апреля прекращены поставки газа в Польшу и Болгарию по контрактам, срок оплаты по которым наступил на эту дату. Москва требует от компаний из "недружественных" стран оплачивать газ в рублях.

Европейские покупатели считают, что такие условия нарушают действующие соглашения. Польская PGNiG решила не продлевать контракт с "Газпромом" и намерена требовать возмещение ущерба из-за несоблюдения соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение поставок газа в очередной раз подтверждает опасность сотрудничества с РФ. "Россия рассматривает как оружие не только газ, но любую торговлю. Просто ожидает момента, когда тем или иным торговым направлением можно воспользоваться", – заявил Зеленский.

Владимир Путин еще в конце марта издал указ, по которому все "недружественные" страны, а это более 50 государств, в том числе США и ЕС, должны платить за газ исключительно в рублях, в противном случае, поставки будут прекращены.

РБК-Украина подробно писало о новой схеме расчета, на которой настаивают в РФ. Компании-покупатели должны открывать в "Газпромбанке" специальные счета, перечислять туда валюту, а банк будет самостоятельно заниматься конвертацией ее в рубли.

Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер (Фото: svoboda.org)

Некоторые страны, в том числе, Польша и Германия, заявили, что такой механизм неприемлем, поскольку является, по сути, обходом санкций, наложенных на Россию из-за войны с Украиной. Финляндия заявила, что уже в мае прекратит импорт российского газа. Однако отказ принимать новый порядок оплаты не заставил РФ изменить позицию.

В Еврокомиссии расценили ультиматум России как шантаж и попытку обойти введенные в отношении нее санкции. На сегодняшний день о согласии выполнять условие РФ из стран ЕС заявила лишь Венгрия. Готовы пойти на новые условия также Молдова и Сербия, получающая газ через Болгарию. В Белграде заявили, что это создает некоторые проблемы, однако Москва пообещала их решить. Остальные страны Европы в большинстве категорически отказались от ультиматума РФ.

Газ перекроют в конце мая

Прекратить поставку газа большинству покупателей Россия может в третьей декаде мая – именно тогда наступают окончательные сроки расчета с "Газпромом". Но в Европе готовы к такому сценарию.

"Мы находимся в тесном контакте со всеми государствами-членами ЕС. Мы работали над обеспечением альтернативных поставок и заполнением хранилищ газа в ЕС", – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она заверила, что в ЕС уже есть планы действий на такой случай.

В Евросоюзе разрабатывают схему совместной закупки газа, его нехватку планируется заменить, в частности, увеличением импорта LNG (сжиженный газ) из США. Кроме того, с 1 мая заработал интерконнектор между Польшей и Литвой. Трубопровод может прокачивать газ в обоих направлениях, обеспечивая энергонезависимость стран Балтии, сообщил оператор газотранспортной системы Литвы.

Но полностью отказаться от российского газа до конца 2022 года все-таки не удастся. Новый пакет санкций, который в ЕС будут рассмотрен на текущей неделе , как ожидается, будет предусматривать лишь эмбарго на нефть.

"Я думаю, что на этой неделе можно ожидать объявления плана эмбарго. Оно не будет введено на весь объем, но будет понятно, каким образом оно будет реализовано", - отметил директор центра исследований энергетики Александр Харченко.

Даже учитывая исключения, которые будут для Венгрии и Словакии, поскольку они не могут сразу отказаться от российской нефти, потери поступлений в бюджет РФ от эмбарго по предварительным оценкам сократятся минимум в 4,5 раза – с 110 до 25 млрд долларов.

При этом поставки газа из России в Европу смогут продолжаться, но в меньшем объеме. Пока, кроме Германии, полностью отказаться от российского газа не могут Австрия, Венгрия, Италия и Словакия.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: Thierry Monasse/Getty Images)

Шантаж России из-за высокой энергозависимости этих стран отчасти сработал. Некоторые компании уже согласились на ультиматум РФ и приняли новые условия оплаты газа. По информации Bloomberg, счета для перевода валюты в рубли в "Газпромбанке" открыли уже 10 компании, в том числе из Италии.

Подтвердили открытие счетов для оплаты газа в рублях и в Венгрии. По данным ВВС, согласилась на рубли немецкая Uniper и компания из Австрии. И в других странах негосударственные компании в подобной ситуации имеют право действовать на свое усмотрение, игнорируя позицию правительства – никаких санкций за это пока не предусмотрено.

Возможно, именно на это и рассчитывают в Москве. По неофициальной информации, на текущей неделе в Еврокомиссии должно пройти детальное обсуждение вопроса о возможности выполнения новых условий России по оплате газа. Но пока ситуация выглядит так, что боязнь финансовых потерь вполне может привести к увеличению числа компаний, которые согласятся выполнять ультиматум Москвы.

Газовая игла для ЕС

Зависимость стран Европы от российского газа довольно велика. В Венгрии и Словакии она на уровне 25% и 22% в общем потреблении энергоресурсов соответственно. В Молдове – 17%, Австрии – 15%, Германии – 14%, Болгарии – 12%, Польше – 11%, Италии – 10%. Меньше всего в Финляндии, Франции и Бельгии – 2-3%.

Даже частичный отказ от российского газа и переход к альтернативным поставщикам приведет к повышению цен, и именно этого опасаются в некоторых странах Европы, в том числе в Германии.

"Мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить", – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в недавнем интервью Spigel.

По мнению советницы министра энергетики Украины Ланы Зеркаль, "Газпром", выставляя ультиматумы, испытывает на прочность устойчивость и единство ЕС своим проверенным и любимым способом – использовать газ как средства политического влияния и коррупции.

"Однако это раньше коррупция годами воспринималась европейскими политиками (немецкими, венгерскими и другими) как нормальная бизнес практика, которая предоставляла дополнительные конкурентные преимущества, создавала рабочие места и добавленную стоимость", – отметила она.

Но сейчас наведение страха на страны ЕС, используя Польшу и Болгарию, отметила Зеркаль, привело к противоположному результату. "Европа готова совместно противостоять шантажу, решать вместе вопросы поставки и хранения газа, а главное рисковать, даже "сладкими" контрактами", – пояснила эксперт.

Поставки российского газа в Европу могут упасть (Фото: GettyImages)

Тем временем поставки российского газа на ключевые рынки в апреле упали на 22% по сравнению с мартом, а с начала года снижение достигло 27%, сообщает Bloomberg. Причина не только в благоприятной погоде во второй половине зимы, но и в отказе от закупок российского газа в ЕС. В самой РФ добыча газа с начала года сократилась на 0,4%, а в апреле – на 5,2%.

Украина, возможно, обойдется без импорта

Цена газа на спотовых рынках Европы остается высокой, реагируя ростом на любую информацию из России. По оценке экспертов, ждать снижения цен оснований нет. Поэтому закачка газа в хранилища на следующий отопительный сезон всем странам Европы обойдется дороже.

Украина пока заполняет хранилища газом собственной добычи, сократив импорт до минимума. Но, возможно, дополнительно закупать газ и не придется, считает Харченко. В условиях войны добыча газа упала на 5%, но и потребление сократилось – на 30-35%.

"С точки зрения потребления газа, мы очень близки к тому, чтобы удовлетворить спрос газом собственной добычи, и нам будут нужны минимальные объемы импорта, если вообще будут нужны", - отметил Харченко.

Генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что окончательные прогнозы, учитывая риски, делать пока нельзя. Падение добычи на 5%, по его мнению, выглядит как весьма оптимистическая оценка, если говорить по итогам года, равно как и снижение спроса на 30%.

"Второй вопрос, что будет на востоке страны – будем ли восстанавливать газоснабжение в Луганской и Донецкой областях или заменим газ другими видами энергоресурсов", - отметил Униговский. Он считает, что с учетом остатков газа с зимы стоит докупить не менее 2-3 млрд кубометров по импорту.

"В конечном счете, сможем что-то продать потом в Европу. Возможно, договориться с ЕС, что из их запасов, если нам будет надо, они отдадут что-то. Тогда можно и не закупать. Но это риск. Особенно если Россия прервет транзит", - отметил Униговский. По оценкам главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, есть риски, что из-за действий оккупантов треть транзита газа в Европу через Украину может быть потеряна.

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Европа, готовясь ввести эмбарго на российскую нефть, все же пока не рискует полностью прекратить импорт энергоресурсов из России. Если уголь из РФ страны ЕС прекратят закупать уже в августе, то от поставок газа в текущем году могут отказаться лишь частично. Эмбарго на нефть при этом с большой долей вероятности введут с исключением для Венгрии и Словакии. По неофициальной информации, нефтяное эмбарго, которое может войти в новый – шестой по счету пакет санкций, будут вводить постепенно, и полностью оно вступит в силу только в начале 2023 года.