ua ru
Вт, 26 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Газовый шантаж. Ермак назвал цель России и призвал "сломать зубы" Кремлю

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 18:19
Газовый шантаж. Ермак назвал цель России и призвал "сломать зубы" Кремлю Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия стремится сократить поставки газа в ЕС, чтобы вызвать рост цен и экономический кризис. По ее замыслу, это должно разбили западную антироссийскую коалицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Он отметил, что тактика газового шантажа - это попытка разбалансировать антироссийскую коалицию.

"Цель россиян - сократить поставки в ЕС по "Северному потоку" по вымышленным причинам, повлечь рост цен и стараться создать экономический кризис. А затем попытаться "продавить" запуск "Северного потока-2" и расколоть западную антироссийскую коалицию газом. Но эта попытка уже проваливается", - написал Ермак.

Он отметил, что тактика Европы состоит в принятие решения о снижении потребления газа на 15% этой зимой и диверсифицировании поставок.

"Мы не будем разделены из-за дефицита газа, наоборот мы стоим вместе, и это важнейший сигнал российскому президенту", - сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Ермак добавил, что западный мир должен быть устойчивым.

"Должны "сломать зубы" россиянам ужесточением санкций, газовым эмбарго и изоляцией", - резюмировал руководитель ОП.

Напомним, "Газпром" вдвое сократит поставки газа в Европу "Северным потоком". Причиной этому РФ называет остановку еще одной турбины.

Как сообщалось, страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращение спроса на природный газ на 15% этой зимой. Теперь государства сами смогут выбирать меры, с помощью которых будут происходить сокращения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Северный поток Андрей Ермак
NEWS
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались