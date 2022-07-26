Газовый шантаж. Ермак назвал цель России и призвал "сломать зубы" Кремлю

Россия стремится сократить поставки газа в ЕС, чтобы вызвать рост цен и экономический кризис. По ее замыслу, это должно разбили западную антироссийскую коалицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

Он отметил, что тактика газового шантажа - это попытка разбалансировать антироссийскую коалицию.

"Цель россиян - сократить поставки в ЕС по "Северному потоку" по вымышленным причинам, повлечь рост цен и стараться создать экономический кризис. А затем попытаться "продавить" запуск "Северного потока-2" и расколоть западную антироссийскую коалицию газом. Но эта попытка уже проваливается", - написал Ермак.

Он отметил, что тактика Европы состоит в принятие решения о снижении потребления газа на 15% этой зимой и диверсифицировании поставок.

"Мы не будем разделены из-за дефицита газа, наоборот мы стоим вместе, и это важнейший сигнал российскому президенту", - сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Ермак добавил, что западный мир должен быть устойчивым.

"Должны "сломать зубы" россиянам ужесточением санкций, газовым эмбарго и изоляцией", - резюмировал руководитель ОП.