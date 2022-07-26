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Газовий шантаж. Єрмак назвав мету Росії та закликав "зламати зуби" Кремлю

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Вівторок 26 липня 2022 18:19
Газовий шантаж. Єрмак назвав мету Росії та закликав "зламати зуби" Кремлю Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія прагне скоротити поставки газу до ЄС, аби спричинити зростання цін і економічну кризу. За її задумом, це має розбили західну антиросійську коаліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він зазначив, що тактика газового шантажу - це спроба розбалансувати антиросійську коаліцію.

"Мета росіян - скоротити поставки до ЄС "Північним потоком" з вигаданих причин, спричинити зростання цін і намагатися створити економічну кризу. А потім спробувати "продавити" запуск "Північного потоку-2" і розколоти західну антиросійську коаліцію газом. Але ця спроба вже провалюється", - написав Єрмак.

Він зазначив, що тактика Європи полягає в ухваленні рішення про зниження споживання газу на 15% цієї зими та диверсифікуванні поставки.

"Ми не будемо розділені через дефіцит газу, натомість ми стоїмо разом, і це найважливіший сигнал російському президенту", - сказала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Єрмак додав, що західний світ повинен бути стійким.

"Маємо "зламати зуби" росіянам посиленням санкцій, газовим ембарго та ізоляцією", - резюмував керівник ОП.

Нагадаємо, "Газпром" вдвічі скоротить постачання газу до Європи "Північним потоком". Причиною цьому РФ називає зупинку ще однієї турбіни.

Як повідомлялося, країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими. Тепер держави самі зможуть обирати заходи, за допомогою яких відбуватимуться скорочення.

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Російська Федерація Северный поток Андрій Єрмак
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