Газовый контракт Венгрии и России: "Нафтогаз" оценил потери Украины

Газовый контракт Венгрии и России приведет к снижению прокачки и увеличению расходов на транспортировку голубого топлива через территорию Украины. ГТС придется нарастить количество агрегатов для поддержания давления в системе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" директора по интегрированным коммуникациям НАК Максима Белявского.
По его словам, снижение объемов прокачки газа через украинскую ГТС на 4,5 млрд кубических метров приведет к необходимости увеличить количество агрегатов для поддержания надлежащего давления в системе.
При этом, отметил Белявский, ежегодный расход газа вырастет примерно на 50 млн кубометров. "Очень легко рассчитать, сколько это будет в денежном эквиваленте", - добавил он.
Напомним, Венгрия и Россия 27 сентября подписали контракт о поставках газа в обход Украины. Украинская сторона раскритиковала Будапешт за новое соглашение с Москвой, в ответной реакции венгерский МИД назвал такую позицию Киева вмешательством во внутренние дела.
Подробнее о ситуации читайте в материале "Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки".