Газовий контракт Угорщини та Росії: "Нафтогаз" оцінив втрати України

Газовий контракт Угорщини та Росії призведе до зниження прокачування і збільшення витрат на транспортування блакитного палива через територію України. ГТС доведеться наростити кількість агрегатів для підтримки тиску в системі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" директора з інтегрованих комунікацій НАК Максима Белявського.
За його словами, зниження обсягів прокачування газу через українську ГТС на 4,5 млрд кубічних метрів призведе до необхідності збільшити кількість агрегатів для підтримки належного тиску в системі.
При цьому, зазначив Белявський, щорічна витрата газу зросте приблизно на 50 млн кубометрів. "Дуже легко розрахувати, скільки це буде в грошовому еквіваленті", - додав він.
Нагадаємо, Угорщина і Росія 27 вересня підписали контракт про постачання газу в обхід України. Українська сторона розкритикувала Будапешт за нову угоду з Москвою, у відповідній реакції угорське МЗС назвало таку позицію Києва втручанням у внутрішні справи.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Газовий контракт Угорщини з"Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду".