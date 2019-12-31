Газовый контракт и увольнение Кравцова: новости за 30 декабоя

Коллаж РБК-Украина

Украина и РФ подписали газовый контракт, руководитель АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов уходит с поста, Компания Allseas не планирует продолжать строительство "Северного потока-2". Подробнее о том, что произошло в понедельник, 30 декабря, - в материале РБК-Украина

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет, - Зеленский

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. За это время Украина получит не менее более $7 миллиардов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По его словам, стороны могут продлить контракт еще на десять лет.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер также сообщил, что Россия и Украина подписали все газовые соглашения.

Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци"

Руководитель АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил о решении уйти с занимаемой должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как написал Кравцов в новогоднем обращении, он решил уволиться с должности руководителя "Укрзализныци" и перейти в публичный сектор. Он добавил, что вопрос его увольнения будет рассмотрен наблюдательным советом УЗ в начале 2020 года.

Передача экс-"беркутовцев" России усложнит рассмотрение дел Майдана, - ООН

Освобождение бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в причастности к убийству более 40 протестующих 20 февраля 2014 года, усложнит рассмотрение дел Майдана. Об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Так, в ООН приветствуют освобождение незаконно удерживаемых украинцев в плену пророссийских боевиков и на территории России, которое состоялось 29 декабря. Однако в ООН обеспокоены освобождением из-под стражи и передачей российской стороне экс-"беркутовцев".

Компания Allseas не планирует продолжать строительство "Северного потока-2"

Швейцарская компания Allseas не планирует возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения американских санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, компания Allseas в комментарии российским СМИ заявила о том, что возобновление работ по строительству "Северного потока-2" не планируется. Данное решение связано с введением Вашингтоном санкций против российского газопровода.

Шуфрич убивал носорогов в Африке: разгорелся скандал

Нестор Шуфрич ездил на сафари в Африку, где занимался отстрелом редкостных диких животных - носорогов, гепардов и антилоп. Недавно в сети всплыли архивные фото, на которых нардеп от ОПЗЖ и глава комитета ВР по свободе слова позирует на фоне трофеев.

Пока в сети активно обсуждают скандальные и дорогостоящие приключения депутата в Африке, думая, не фотошоп ли это, появился комментарий пресс-службы Шуфрича.

Запрет секонд-хенда в Украине: какие сети будут закрыты

"Секонд-хенд" в Украине хотят запретить - недавно с таким заявлением выступило Министерство социальной политики. Но позже появилось пояснение, что чиновники не планируют повально закрывать розничные сети по продаже бывших в употреблении вещей.

Такая инициатива министерства связана с целью борьбы с незаконными "схемами с гуманитаркой", которую в Украине продают под видом секонд-хенда.

Королевский фотограф показал три лучших фото монаршей семьи за 2019 год

До Нового года 2020 остались считанные дни и часы. Все подводят итоги уходящего года. И даже королевская семья Великобритании поддалась всеобщему ажиотажу. Так, известный фотограф монаршей семьи Тим Рук подвел свои итоги, определив тройку лучших фото знаменитого семейства за 2019 год.