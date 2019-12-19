Газовые переговоры: в РФ заявляют о подготовке к подписанию документов

Иллюстративное фото (Нафтогаз)

В Берлине сегодня могут подписать документы по транзиту

По итогам газовых переговоров в Берлине Украина и Россия могут подписать документы. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что в здании, где Россия и Украина проводят переговоры по газу, подготовили стол для подписания документов.

Фото: в Берлине готовятся к официальным заявлениям (ria.ru)

Напомним, 12 декабря "Нафтогаз" заключил контракты на гарантированную поставку дополнительных объемов газа в первом квартале 2020 году. В случае прекращения транзита российского газа Украина будет получать газ с западного направления.

Позже исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что Украина и Россия достигли предварительной договоренности на переговорах в Вене. По его словам, Украина и Россия продолжают обсуждения на разных уровнях.

При этом в "Нафтогазе" заявили, что никаких договоренностей относительно транзита российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с "Газпромом" на данный момент не достигнуто. Сообщалось, что между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.