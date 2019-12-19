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Газові переговори: у РФ заявляють про підготовку до підписання документів

Новини » Політика     19.12.2019 - 19:52
Газові переговори: у РФ заявляють про підготовку до підписання документів
Ілюстративне фото (Нафтогаз)

У Берліні сьогодні можуть підписати документи щодо транзиту

За підсумками газових переговорів у Берліні Україна і Росія можуть підписати документи. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що в будівлі, де Росія і Україна проводять переговори по газу, підготували стіл для підписання документів.

Фото: у Берліні готуються до офіційних заяв (ria.ru)

Нагадаємо, 12 грудня "Нафтогаз" уклав контракти на гарантоване постачання додаткових обсягів газу у першому кварталі 2020 року. У разі припинення транзиту російського газу Україна буде отримувати газ із західного напрямку.

Пізніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що Україна і Росія досягли попередньої домовленості на переговорах у Відні. За його словами, Україна та Росія продовжують обговорення на різних рівнях.

При цьому в "Нафтогазі" заявили, що ніяких домовленостей щодо транзиту російського газу по території України після 2019 року у переговорах з "Газпромом" на даний момент не досягнуто. Повідомлялося, що між сторонами тривають переговори як на експертному рівні, так і в тристоронньому форматі за участю представників Єврокомісії.

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