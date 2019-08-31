"Газовое дело" Онищенко: расследование в отношении матери экс-нардепа завершили

Расследование в отношении матери бывшего нардепа Александра Онищенко в рамках "газового дела" завершили. Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро на странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Как сообщается, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование в отношении матери Онищенко, которую подозревают в участии в хищении средств во время добычи и продажи газа.

"30 августа 2019 года подозреваемой и ее защитникам открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что мать экс-нардепа Онищенко с 3 августа 2016 года находилась в международном розыске, а 25 июля этого года ее задержали в аэропорту "Борисполь".

"Действия подозреваемой квалифицируют по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины", - добавили в НАБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 июля, в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу "газовой схемы", организованной экс-нардепом Александром Онищенко. Тогда в СМИ отмечали, что задержанной является мать Онищенко - Инесса Кадырова.

РБК-Украина писало, что в феврале 2019 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, которого обвиняют в организации "газовой схемы", а также финансового директора подконтрольных бывшему народному депутату предприятий.