"Газова справа" Онищенка: розслідування щодо матері екс-нардепа завершили

Розслідування щодо матері колишнього нардепа Олександра Онищенка в рамках "газової справи" завершили. Про це йдеться в заяві Національного антикорупційного бюро на сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування у відношенні матері Онищенка, яку підозрюють в участі у розкраданні коштів під час видобування та продажу газу.

"30 серпня 2019 року підозрюваній та її захисникам відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - заявили у відомстві.

Зазначається, що матір екс-нардепа Онищенка з 3 серпня 2016 року перебувала у міжнародному розшуку, а 25 липня цього року її затримали в аеропорту "Бориспіль".

"Дії підозрюваної кваліфікують за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 липня, в аеропорту "Бориспіль" затримали імовірну учасницю "газової схеми", організованої екс-нардепом Олександром Онищенком. Тоді в ЗМІ зазначали, що затриманою є мати Онищенко - Інеса Кадирова.

Також РБК-Україна писало, що у лютому 2019 року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України Олександра Онищенка, якого звинувачують в організації "газової схеми", а також фінансової директорки підконтрольних колишньому народному депутату підприємств.