Газовий ринок потребує відкритої конкуренції для залучення імпорту, - експерт

"Що стосується подальшого імпорту, то я б виступав за те, щоб комерційний сегмент споживачів був менш сконцентрованим і більш доступним для трейдерів. Це сприяло б вирівнюванню цін з імпортним паритетом, бо тоді б відбувалась конкуренція ресурсів внутрішніх і імпортованих", - зазначив Сторожев.

На його думку, сьогодні "Нафтогаз" концентрує на собі надто багато клієнтів, чим фактично обмежує конкуренцію.

"Я думаю, що якби "Нафтогаз" вивільнив частину споживачів, яких він сконцентрував на собі, то це б стимулювало інших трейдерів брати цих споживачів на забезпечення", - пояснив експерт.

Сторожев також наголосив, що такий підхід не зашкодить державній компанії, а навпаки - дозволить їй зекономити кошти на закупівлі дорогого імпортного ресурсу.

"А якщо при цьому "Нафтогаз" одночасно буде викуповувати надлишки газу у видобувачів, як він це робив раніше, то з’явиться дефіцит. Попит, і ціна підросте до імпортного паритету, я думаю, дуже швидко", - зазначив він.

За словами президента Асоціації надрокористувачів України, такий підхід дозволив би перекласти частину навантаження з імпорту газу на українських трейдерів.

"Це б дозволило перекласти частину цієї проблеми, хоча б у частині забезпечення поточних потреб комерційного сегменту, на українських трейдерів, які б здійснювали такий імпорт", - підсумував Сторожев.

Нещодавно перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко також заявив, що газовий ринок України має функціонувати на основі реальних ринкових механізмів із залученням приватних гравців.