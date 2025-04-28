Газовый рынок нуждается в открытой конкуренции для привлечения импорта, - эксперт

"Что касается дальнейшего импорта, то я бы выступал за то, чтобы коммерческий сегмент потребителей был менее сконцентрированным и более доступным для трейдеров. Это способствовало бы выравниванию цен с импортным паритетом, потому что тогда бы происходила конкуренция ресурсов внутренних и импортируемых", - отметил Сторожев.

По его мнению, сегодня "Нафтогаз" концентрирует на себе слишком много клиентов, чем фактически ограничивает конкуренцию.

"Я думаю, что если бы "Нафтогаз" высвободил часть потребителей, которых он сконцентрировал на себе, то это бы стимулировало других трейдеров брать этих потребителей на обеспечение", - пояснил эксперт.

Сторожев также отметил, что такой подход не навредит государственной компании, а наоборот - позволит ей сэкономить средства на закупке дорогого импортного ресурса.

"А если при этом "Нафтогаз" одновременно будет выкупать излишки газа у добытчиков, как он это делал раньше, то появится дефицит. Спрос, и цена подрастет до импортного паритета, я думаю, очень быстро", - отметил он.

По словам президента Ассоциации недропользователей Украины, такой подход позволил бы переложить часть нагрузки по импорту газа на украинских трейдеров.

"Это бы позволило переложить часть этой проблемы, хотя бы в части обеспечения текущих потребностей коммерческого сегмента, на украинских трейдеров, которые бы осуществляли такой импорт", - подытожил Сторожев.

Недавно первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко также заявил, что газовый рынок Украины должен функционировать на основе реальных рыночных механизмов с привлечением частных игроков.