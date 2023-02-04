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Газовий балончик вибухнув у багатоповерхівці: рятувальники назвали головні помилки українців

Фото: рятувальники розповіли, від чого вибухає газовий балончик у житловому приміщенні (ілюстрація/t me ДСНС України)
Автор: Наталія Гурковська

Через постійні відключення світла, зумовлені обстрілами Росії, українці частіше стали використовувати газові балончики, а ті - частіше стали вибухати в багатоповерхівках. Рятувальники розповіли, чому так відбувається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Кількість таких випадків зростає з кожним днем. Це стається через неправильне використання туристичних пальників та газових балончиків до них", - йдеться в повідомленні.

За словами рятувальників, газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі.

"Не рекомендуємо користуватися ним вдома!" - попереджають в рятувальній службі.

Головні помилки:

  • зберігання балона на балконі: від різкого перепаду температур він може вибухнути;
  • порушення герметичності балона або його неправильне приєднання до пальника;
  • використання біля легкозаймистих предметів;
  • тривале використання пальника та надто великий посуд. Оптимальний розмір посуду для пальника - на одну порцію;
  • несертифіковані пальники та балони поганої якості.

Як повідомлялося, у Києві 27 грудня вибухнув газовий балончик. Внаслідок вибуху поранення отримала 17-річна дівчина.

Крім того, у квартирі багатоповерхівки, розташованої під Одесою, стався вибух туристичного газового балончика. В результаті сталася часткова руйнація фасадної стіни.

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ДСНСвимкнення світла