Газовий балончик вибухнув у багатоповерхівці: рятувальники назвали головні помилки українців

"Кількість таких випадків зростає з кожним днем. Це стається через неправильне використання туристичних пальників та газових балончиків до них", - йдеться в повідомленні.

За словами рятувальників, газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі.

"Не рекомендуємо користуватися ним вдома!" - попереджають в рятувальній службі.

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