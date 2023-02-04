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Газовый баллончик взорвался в многоэтажке: спасатели назвали ошибки украинцев

Фото: спасатели рассказали, от чего взрывается газовый баллончик в жилом помещении (иллюстрация/t me ГСЧС Украины)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за постоянных отключений света, обусловленных обстрелами России, украинцы чаще стали использовать газовые баллончики, а те - чаще стали взрываться в многоэтажках. Спасатели рассказали, почему это происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Количество таких случаев растет с каждым днем. Это происходит из-за неправильного использования туристических горелок и газовых баллончиков к ним", - говорится в сообщении.

По словам спасателей, газовая туристическая горелка должна использоваться только на открытом воздухе.

"Не рекомендуем пользоваться ею дома!" – предупреждают в спасательной службе.

Главные ошибки:

  • хранение баллона на балконе: от резкого перепада температур он может взорваться;
  • нарушение герметичности баллона или его неправильное присоединение к горелке;
  • использование возле легковоспламеняющихся предметов;
  • длительное использование горелки и слишком большая посуда. Оптимальный размер посуды для горелки - на одну порцию;
  • несертифицированные горелки и баллоны плохого качества.

Как сообщалось, в Киеве 27 декабря взорвался газовый баллончик. В результате взрыва ранения получила 17-летняя девушка.

Кроме того, в квартире многоэтажки, расположенной под Одессой, произошел взрыв туристического газового баллончика. В результате произошло частичное разрушение фасадной стены.

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