Під Одесою в квартирі вибухнув туристичний газовий балончик: є руйнування (фото)
У квартирі багатоповерхівки, яка розташована під Одесою, стався вибух туристичного газового балончика. Внаслідок цього сталося часткове руйнування фасадної стіни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС в Одеській області.
"Внаслідок вибуху у квартирі на 19-му поверсі 25-ти поверхового житлового будинку по вулиці Академіка Сахарова в селі Ліски Одеського району сталось руйнування фасадної стіни та вікна без подальшого загоряння", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначали, що за місцем виклику загиблих та постраждалих немає. Наразі причина вибуху встановлюється.
"Вкотре звертаємось до громадян неухильно дотримуватись правил особистої безпеки, інструкцій при використанні будь-якого приладу і максимально обмежити користування виробів, які створюють потенційну загрозу", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, що українці в умовах постійних виключень світло почали використовувати газові пальники в домівках. Через неправильне використання в Україні стрімко зросла кількість пожеж.
За весь час повномасштабного вторгнення українські піротехніки знешкодили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів.
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