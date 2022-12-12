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Під Одесою в квартирі вибухнув туристичний газовий балончик: є руйнування (фото)

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Україна, Понеділок 12 грудня 2022 20:37
Під Одесою в квартирі вибухнув туристичний газовий балончик: є руйнування (фото) Фото: Під Одесою в квартирі вибухнув туристичний газовий балончик (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Дмитро Браславський

У квартирі багатоповерхівки, яка розташована під Одесою, стався вибух туристичного газового балончика. Внаслідок цього сталося часткове руйнування фасадної стіни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС в Одеській області.

"Внаслідок вибуху у квартирі на 19-му поверсі 25-ти поверхового житлового будинку по вулиці Академіка Сахарова в селі Ліски Одеського району сталось руйнування фасадної стіни та вікна без подальшого загоряння", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначали, що за місцем виклику загиблих та постраждалих немає. Наразі причина вибуху встановлюється.

"Вкотре звертаємось до громадян неухильно дотримуватись правил особистої безпеки, інструкцій при використанні будь-якого приладу і максимально обмежити користування виробів, які створюють потенційну загрозу", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, що українці в умовах постійних виключень світло почали використовувати газові пальники в домівках. Через неправильне використання в Україні стрімко зросла кількість пожеж.

За весь час повномасштабного вторгнення українські піротехніки знешкодили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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Одеса ДСНС
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