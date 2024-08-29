Газове питання. Україна провела зустріч з Фіцо: про що домовилися

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше Україна припинила транзит російської нафти "Лукойл" трубопроводом "Дружба".Це вплинуло на постачання до Словаччини та Угорщини. Обидві країни погрожували Україні судом та намагалися організувати консультації на рівні ЄС.

Детальніше про ситуацію з транзитом нафти - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде продовжувати транзитний договір щодо газу з Росією. Це також вплине на постачання газу до країн ЄС.

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