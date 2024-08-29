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Газове питання. Україна провела зустріч з Фіцо: про що домовилися

Фото: Роберт Фіцо та Олексій Чернишов (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Наталія Юрченко

Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Вони обговорили енергетичну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернишова у Facebook

Голова "Нафтогазу" наголосив, що головна тема переговорів України та Словаччини була співпраця для зміцнення спільної енергетичної безпеки Східної Європи.

За словами Чернишова, для Словаччини це про стабільне постачання енергоресурсів для населення, а для України - про посилення національної безпеки через сприяння диверсифікації Європою джерел постачання енергії.

"Подякував очільнику словацького уряду за конструктивну позицію та відкритість до діалогу. Домовилися працювати разом над забезпеченням енергетичної стійкості регіону", - зазначив Чернишов.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше Україна припинила транзит російської нафти "Лукойл" трубопроводом "Дружба".Це вплинуло на постачання до Словаччини та Угорщини. Обидві країни погрожували Україні судом та намагалися організувати консультації на рівні ЄС.

Детальніше про ситуацію з транзитом нафти - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде продовжувати транзитний договір щодо газу з Росією. Це також вплине на постачання газу до країн ЄС.

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