Газовый вопрос. Украина провела встречу с Фицо: о чем договорились

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Украина прекратила транзит российской нефти "Лукойл" по трубопроводу "Дружба". Это повлияло на поставки в Словакию и Венгрию. Обе страны угрожали Украине судом и пытались организовать консультации на уровне ЕС.

Детальнее о ситуации с транзитом нефти - в материале РБК-Украина.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать транзитный договор по газу с Россией. Это также повлияет на поставки газа в страны ЕС.

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