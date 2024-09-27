Газотранспортна компанія Литви передасть Україні автомобілі та генератори

Автомобілі, що передаються, які раніше використовувалися в роботі газотранспортної системи, перебувають у хорошому стані і мають вік від 5 до 11 років. Компанія вирішила пожертвувати транспортні засоби, оскільки уклала новий договір оренди, і старі машини стали непотрібними.

Генеральний директор Amber Grid Немунас Бікнюс підкреслив значущість підтримки України.

«Наші 55 автомобілів, включно з позашляховиками з великим пробігом, допоможуть українським службам проводити ремонтні роботи та оперативно реагувати на зміни ситуації. Сподіваємося, що наша допомога стане моральним стимулом для інших підтримати Україну в її боротьбі за свободу», - заявив він.

Перші автомобілі будуть спрямовані резидентним службам України, а решта допоможуть у відновленні енергетичної інфраструктури, яка постраждала від війни.

З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Україна стикається з руйнуванням своєї енергетичної системи. Amber Grid раніше вже передавала Україні допомогу, зокрема генератори та обладнання для відновлення трубопроводів на суму 108 000 євро в червні 2023 року, а також обладнання у 2022 році.