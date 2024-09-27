Газотранспортная компания Литвы передаст Украине автомобили и генераторы

Передаваемые автомобили, ранее использовавшиеся в работе газотранспортной системы, находятся в хорошем состоянии и имеют возраст от 5 до 11 лет. Компания решила пожертвовать транспортные средства, поскольку заключила новый договор аренды, и старые машины стали ненужными.

Генеральный директор Amber Grid Немунас Бикнюс подчеркнул значимость поддержки Украины.

"Наши 55 автомобилей, включая внедорожники с большим пробегом, помогут украинским службам проводить ремонтные работы и оперативно реагировать на изменения ситуации. Надеемся, что наша помощь станет моральным стимулом для других поддержать Украину в ее борьбе за свободу", - заявил он.

Первые автомобили будут направлены резидентным службам Украины, а остальные помогут в восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей от войны.

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Украина сталкивается с разрушением своей энергетической системы. Amber Grid ранее уже передавала Украине помощь, в том числе генераторы и оборудование для восстановления трубопроводов на сумму 108 000 евро в июне 2023 года, а также оборудование в 2022 году.