Газорозподільні організації зобов'язали безкоштовно встановити лічильники споживачам

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Верховний суд України постановив безкоштовно встановити газові лічильники всім споживачам

Верховний суд України постановив, що газорозподільні організації зобов'язані безкоштовно встановити газові лічильники всім споживачам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що обов'язок встановити газові лічильники покладено на газорозподільні організації. Відповідне фінансування вже закладено в тариф на оплату спожитого газу у відповідності зі ст. 6 закону України від 16 червня 2011 року № 3533-VI "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

Фізичні особи звернулися до суду з позовом до ПАТ "Криворіжгаз" про визнання права на забезпечення та встановлення індивідуальних газових лічильників у квартирах кожного з позивачів як побутових споживачів за рахунок ПАТ "Криворіжгаз". Встановлено, що позивачі є побутовими споживачами природного газу, а відповідач - оператором газорозподільної мережі, виконавцем комунальної послуги. Позивачі приєдналися до договору поставки природного газу на невизначений термін, оскільки щомісяця споживають природний газ і щомісяця оплачують рахунки за споживання.

В установлених тарифах на газопостачання були передбачені видатки на встановлення індивідуальних лічильників газу. Суд постановив, що ПАТ "Криворіжгаз" зобов'язане надавати оплачені позивачами послуги, в тому числі зобов'язане забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах, в яких газ використовується тільки для приготування їжі, - до 1 січня 2018 року, оскільки розгляд справи по суті завершився до внесення змін щодо строку встановлення лічильників таким споживачам.

Відмова встановити індивідуальні лічильники позивачам суперечить вимогам законодавства, порушує їх права як споживачів. З урахуванням вимог ст. 5 ЗУ від 12 травня 1991 року № 1023-XII "Про захист прав споживачів", ст. 2 ЗУ від 24 червня 2004 року № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" право позивачів на встановлення індивідуальних лічильників газу не може бути порушене.

Нагадаємо, раніше глава уряду України заявив, що в Україні не будуть скасовувати рішення про підвищення тарифів на газ для населення.

Відзначимо, 19 жовтня уряд прийняв рішення про підвищенні ціни на газ для населення. Згідно з рішенням Кабінету міністрів, з 1 листопада тарифи підняли на 23,5%. Таким чином, ціна газу з 1 листопада склала 8,550 гривень за куб. метр. До цього діяла ціна на природний газ для потреб населення в розмірі 6,9579 гривень за куб. метр.