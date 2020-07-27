ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На газопроводі Болгарія-Греція стався вибух

Кулата, Понеділок 27 липня 2020 12:50
На газопроводі Болгарія-Греція стався вибух
Фото: вибух (eurocom.bg)
Автор: Анастасия Рокитна

Аварія викликала порушення цілісності газопроводу

Біля села Кулата стався вибух на газопроводі Болгарія-Греція. В результаті аварії ніхто не постраждав, але постачання газу в Грецію було припинене.

Про це повідомляє БГНЕС.

Компанія-оператор "Булгаргаз" повідомила, що стався нещасний випадок. Це сталось о 07:56. Аварія викликала порушення цілісності газопроводу на ділянці протяжністю 200 метрів.

Цю подію вже прокоментував прем'єр-міністр Бойко Борисов. За його словами, швидше за все, труби дуже старі і тому сталася аварія. До кінця дня поставки газу в Грецію будуть відновлені.

Нагадаємо, в Ірані в 30 км на південний схід від Тегерана стався потужний вибух на військовій базі, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Зазначимо, що поряд з дипломатичним представництвом США в "зеленій зоні", розташованій в центрі Багдада, сталися два вибухи, третя ракета, в той же час була випущена по центру Багдада, розірвалася в іншому кварталі "зеленої зони".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України газопроводВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся