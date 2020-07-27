На газопроводі Болгарія-Греція стався вибух

Фото: вибух (eurocom.bg)

Аварія викликала порушення цілісності газопроводу

Біля села Кулата стався вибух на газопроводі Болгарія-Греція. В результаті аварії ніхто не постраждав, але постачання газу в Грецію було припинене.

Про це повідомляє БГНЕС.

Компанія-оператор "Булгаргаз" повідомила, що стався нещасний випадок. Це сталось о 07:56. Аварія викликала порушення цілісності газопроводу на ділянці протяжністю 200 метрів.

Цю подію вже прокоментував прем'єр-міністр Бойко Борисов. За його словами, швидше за все, труби дуже старі і тому сталася аварія. До кінця дня поставки газу в Грецію будуть відновлені.

Нагадаємо, в Ірані в 30 км на південний схід від Тегерана стався потужний вибух на військовій базі, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Зазначимо, що поряд з дипломатичним представництвом США в "зеленій зоні", розташованій в центрі Багдада, сталися два вибухи, третя ракета, в той же час була випущена по центру Багдада, розірвалася в іншому кварталі "зеленої зони".