Газопровод "Северный поток" возобновил работу после профилактики

Газопровод заработал на сутки раньше срока

Газопровод "Северный поток", идущий по дну Балтийского моря из России в Германию, в понедельник, 30 июля, возобновил работу после плановых профилактических работ, длившихся с 17 июля. Об этом говорится на сайте газопровода.

Сообщается, что все запланированные работы по техническому обслуживанию обеих ниток газопровода завершены согласно графику. Подача газа возобновилась сегодня. Снова доступна полная мощность обеих ниток газопровода, говорится на сайте.

По графику остановка работы должна была продлиться до утра 31 июля, но поставки возобновились уже с началом новых газовых суток утром в понедельник. По "Северному потоку" прокачивается до 170 млн кубометров газа в сутки.

Отметим, что перезапуск российского "Северного потока" сократил транзит через Украину, ресурсами ГТС которой "Газпром" пользовался для частичной компенсации выбывших транспортных мощностей.

Уже на понедельник номинация на прокачку по ужгородскому коридору упала до 156 млн куб. м с 198 млн куб. м на воскресенье, сообщает газотранспортный оператор Словакии.

Напомним, в Германии начали укладку первых труб в рамках сооружения газопровода "Северный поток-2", по которому природный газ будет поставляться из России в Германию.