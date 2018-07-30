Газопровід "Північний потік" відновив роботу після профілактики

Газопровід заробив на добу раніше терміну

Газопровід "Північний потік", що йде по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини, у понеділок, 30 липня, відновив роботу після планових профілактичних робіт, що тривали з 17 липня. Про це йдеться на сайті газопроводу.

Повідомляється, що всі заплановані роботи з технічного обслуговування обох ниток газопроводу завершені згідно з графіком. Подача газу відновилася сьогодні. Знову доступна повна потужність обох ниток газопроводу, йдеться на сайті.

За графіком зупинка роботи повинна була тривати до ранку 31 липня, але постачання поновилися з початком нових газових доби вранці в понеділок. По "Північному потоку" прокачується до 170 млн кубометрів газу на добу.

Зазначимо, що перезапуск російського "Північного потоку" скоротив транзит через Україну, ресурсами ГТС якої "Газпром" користувався для часткової компенсації вибулих транспортних потужностей.

Вже на понеділок номінація на прокачування по ужгородському коридору впала до 156 млн куб. м з 198 млн куб. м на неділю, повідомляє газотранспортний оператор Словаччини.

Нагадаємо, у Німеччині почали укладання перших труб в рамках спорудження газопроводу "Північний потік-2", по якому природний газ буде поставлятися з Росії в Німеччину.