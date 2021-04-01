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Газопровод "Северный поток-2" почти достроили

Автор: Анастасия Рокитна

Стоительство российско-немецкого газопровода "Северный поток-2" продолжается. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

Об этом сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

Отметим, трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к месту проведения строительства "Северного потока-2" в водах Дании. Над укладкой труб продолжает работать компания "Фортуна".

"На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода", - сказали в компании.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европа не заинтересована в завершении строительства газопровода "Северный поток-2". После того, как его достроят, Россия усилит свои агрессивные действия, считает глава украинского правительства.

Напомним, в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

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