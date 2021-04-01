Газопровід "Північний потік-2" майже добудували

Будівництво російсько-німецького газопроводу " Північний потік-2 " триває. Готовність "Північного потоку - 2" в даний час складає 95%.

Про це повідомили в компанії-оператора проекту Nord Stream 2 AG, передає ТАСС .

Зазначимо, трубоукладчик "Академік Черський" прибув до місця проведення будівництва "Північного потоку-2" у водах Данії. Над укладанням труб продовжує працювати компанія "Фортуна".

"На 31 березня укладено 2339 км (з 2460 км) або 95% газопроводу "Північний потік - 2". Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу", - сказали в компанії.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Європа не зацікавлена у завершенні будівництва газопроводу "Північний потік-2". Після того, як його добудують, Росія посилить свої агресивні дії, вважає голова українського уряду.