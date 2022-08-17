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Германия ожидает усиления российской пропаганды из-за энергокризиса в ЕС

Новина українською →
Германия, Среда 17 августа 2022 17:25
Германия ожидает усиления российской пропаганды из-за энергокризиса в ЕС Фото: Германия ожидает усиления российской пропаганды из-за энергокризиса в ЕС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия ожидает на активизацию российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Россия использует проблемы, связанные с энергоснабжением Европы, в частности, как гибридный рычаг", - заявили в Федеральной службе защиты конституции Германии.

Там считают, что Россия будет использовать фейковый дефицит газа и рост цен в ЕС поводом для разжигания опасений в обществе. Возможный дефицит энергии и продовольствия в Германии, который представляет угрозу для существования страны будет одним из главных тем для российской пропаганды.

Также в Германии ожидают, что РФ будет продолжать свои попытки политической и военной разведки. Внутри страны продолжаются поиски правых и левых экстремистов, а также врагов Конституции, которые не могут быть отнесены ни к одной из категорий. На них делается ставка, поэтому для мониторинга этой деятельности было создано "специальное оценивание".

Напомним, что ранее Россия использовала японский бренд для антиукраинской пропаганды.

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