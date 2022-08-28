Газосховища Німеччини заповнюються швидше плану уряду, - міністр енергетики

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Резервуари заповнюються швидше, ніж планувалося. Мета уряду по досягненню 85% місткості сховищ до жовтня може бути досягнута вже на початку вересня", - зазначив Хабек.

Лише 9,5% газу, споживаного Німеччиною в серпні, припадало на Росію. Торік на частку російського газу припадало в середньому близько 55%. Уряд запланував заповнити сховища газу на 75% до 1 вересня, але на 28 серпня вже закачано 82,2% вільного обсягу.

Очікується також, що незабаром зріджений природний газ почне надходити до Німеччини через Францію. Для цього країнам залишилося розв'язувати організаційні питання для полегшення постачання.