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Газосховища Німеччини заповнюються швидше плану уряду, - міністр енергетики

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Берлін, Неділя 28 серпня 2022 19:33
Газосховища Німеччини заповнюються швидше плану уряду, - міністр енергетики Фото: газосховища Німеччини заповнюються швидше плану (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швидкість заповнення газосховищ Німеччини випереджає план уряду, тому з великою часткою ймовірності Берлін зможе уникнути гострої нестачі газу прийдешньої зими.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Резервуари заповнюються швидше, ніж планувалося. Мета уряду по досягненню 85% місткості сховищ до жовтня може бути досягнута вже на початку вересня", - зазначив Хабек.

Лише 9,5% газу, споживаного Німеччиною в серпні, припадало на Росію. Торік на частку російського газу припадало в середньому близько 55%. Уряд запланував заповнити сховища газу на 75% до 1 вересня, але на 28 серпня вже закачано 82,2% вільного обсягу.

Очікується також, що незабаром зріджений природний газ почне надходити до Німеччини через Францію. Для цього країнам залишилося розв'язувати організаційні питання для полегшення постачання.

Раніше повідомлялося, що Норвегія, яка обігнала Росію в якості найбільшого постачальника газу в Європу після початку війни проти України, значно скоротить експорт газу в наступному місяці.

Також ми писали, що Німеччина очікує на активізацію російської пропаганди і шпигунської діяльності у найближчі місяці. Росія буде використовувати фейковий дефіцит газу і зростання цін в ЄС приводом для розпалювання побоювань в суспільстві.

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