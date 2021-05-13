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У Газі заявили про 83 загиблих в ході загострення з Ізраїлем

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Сектор Газа, Четвер 13 травня 2021 12:52
У Газі заявили про 83 загиблих в ході загострення з Ізраїлем Фото: Палестина заявила, що серед загиблих 17 неповнолітніх (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

У Палестині повідомили дані про загиблих через обстрілів з боку Ізраїлю. З початку загострення, 10 травня, в Секторі Газа загинули 83 людини, 487 - отримали поранення.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

За інформацією палестинської сторони, серед загиблих 17 неповнолітніх і сім жінок. У МОЗ гази відзначають, що всі загиблі є "мирними жителями" або "цивільними особами".

Ізраїльська сторона повідомляє, що більшість убитих в газі є командирами і бойовиками терористичної організації ХАМАС. При цьому армія Ізраїлю стверджує, що багато з них були причетні до ракетних обстрілів ізраїльських міст.

Нагадавши, ситуація між Ізраїлем і Палестиною загострилася 10 травня. У День Єрусалиму з Сектора Газа по ізраїльських містах були випущені сотні ракет. У відповідь Ізраїль почав операцію "Страж стін", спрямовану проти терористичної групи ХАМАС.

Раніше РБК-Україна писало, що Ізраїль готує наземну операцію в Секторі Газа.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в результаті ракетних ударів з Сектора Газа по Тель-Авіву постраждали постраждали понад 200 осіб.

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