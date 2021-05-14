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В Газе обновили данные о погибших в результате конфликта с Израилем

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, обновило данные о погибших в результате военного конфликта между Палестиной и Израилем. По информации палестинской стороны, погибли 119 человек.

Об этом сообщает The Time Of Israel.

По данным Газы, среди убитых 27 несовершеннолетних. Также еще 600 человек получили ранения.

В свою очередь в Израиле заявляют, что большинство жертв являются членами террористических групп или ошибочных обстрелов со стороны ХАМАС, ракеты которых приземлились внутри сектора.

Напомним, 10 мая между Израилем и Палестиной обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из сектора Газа выпустил по Израилю более 2 тысяч ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".

Как писало РБК-Украина, в ночь с 13 на 14 мая из Газы по Израилю выпустили около 200 ракет. В то же время наземные войска Израиля стали наносить удары по Сектору Газа.

Как позже объяснили в Армии обороны Израиля, речь идет об обстрелах из наземной артиллерии, физически наземные силы на территорию Газы не заходили.

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