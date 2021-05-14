У Газі оновили дані про загиблих в результаті конфлікту з Ізраїлем

Міністерство охорони здоров'я Гази, кероване ХАМАСом, оновило дані про загиблих в результаті військового конфлікту між Палестиною та Ізраїлем . За інформацією палестинської сторони, загинули 119 осіб.

Своєю чергою в Ізраїлі заявляють, що більшість жертв є членами терористичних груп або помилкових обстрілів з боку ХАМАС, ракети яких приземлилися всередині сектора.

За даними Гази, серед убитих 27 неповнолітніх. Також ще 600 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, 10 травня між Ізраїлем і Палестиною загострилася ситуація. З того часу ХАМАС із сектора Газа випустив по Ізраїлю більше ніж 2 тисяч ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін".

Як писало РБК-Україна, в ніч з 13 на 14 травня з Гази по Ізраїлю випустили близько 200 ракет. Водночас наземні війська Ізраїлю стали наносити удари по Сектору Газа.

Як пізніше пояснили в Армії оборони Ізраїлю, йдеться про обстріл з наземної артилерії, фізично наземні сили на територію Гази не заходили.