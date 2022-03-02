Без газа, света и воды. Последствия обстрелов в Луганской и Донецкой областях: что известно

На седьмой день войны против Украины российские войска продолжают атаковать, в частности, территории Луганской и Донецкой областей. В результате ряд населенных пунктов остались без газа, света и водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
По данным ведомства, сегодня враг ударил из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по жилым массивам Попасной, а также по Попаснянском ремонтно-вагонному заводу. В Северодонецке оккупанты обстреляли детский сад.
В течение суток ГСЧС Донецкой и Луганской областей осуществили 11 выездов на ликвидацию последствий боевых действий. Ликвидировано 4 пожара, где из огня спасен 1 человек.
Также, осуществлено 5 привлечений к оказанию помощи населению. В частности были эвакуированы из населенных пунктов Чабановка и Камышоватое 7 человек из них 6 детей.
Кроме этого, спасателями в Луганской области в городе Старобельск обеспечено электропитание магазина с целью реализации продуктов питания населению.
Вместе с тем осуществлена уборка обломков после обстрела в городе Новоайдар. Обеспечен развоз питьевой воды, продуктов и средств гигиены до 2 мест укрытия в городе Северодонецк.
В настоящее время:
При этом, по данным ВЦА Луганской области с 24 февраля было эвакуировано около 2 тысяч человек, данные по эвакуированным с территории Донецкой области устанавливаются.
Напомним, ранее стало известно, что Станица Луганская, Счастье и Волноваха оказались на грани гуманитарной катастрофы
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