Станица Луганская, Счастье и Волноваха оказались на грани гуманитарной катастрофы
Российские оккупанты перед захватом Станицы Луганской и Счастья практически уничтожили населенные пункты. Жители постоянно находятся в подвалах, их не могут эвакуировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.
"Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, русские кафиры почти сравняли их с землей", - написал глава ОГА.
Гайдай добавил, что от обстрелов российских захватчиков пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры Станицы Луганская и Счастья. Восстановить их нет возможности. Жители постоянно находятся в подвалах.
"Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду", - добавил глава ОГА и обратился в международные гуманитарные организации с призывом о помощи Красного Креста.
Гайдай призвал российских оккупантов прекратить обстрелы и дать возможность украинским властям оказать помощь населению уничтоженных населенных пунктов и предотвратить гуманитарную катастрофу.
Ранее глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о гуманитарной катастрофе в Волновахе. Населенный пункт практически разрушен в результате вражеских обстрелов.
Фото: Станица Луганская, Счастье и Волноваха практически уничтожены российскими оккупантами (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
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