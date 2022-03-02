Без газу, світла та води. Наслідки обстрілів у Луганській та Донецькій областях: що відомо

На сьомий день війни проти України російські війська продовжують атакувати, зокрема, території Луганської та Донецької областей. Внаслідок чого низка населених пунктів залишилися без газу, світла та водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
За даними відомства, сьогодні ворог вдарив зі ствольної артилерії та із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Попасної, а також по Попаснянському ремонтно-вагонному заводу. В Сєвєродонецьку окупанти обстріляли дитячий садочок.
Протягом добі ДСНС Донецької та Луганської областей здійснили 11 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Ліквідовано 4 пожежі, де з вогню врятовано 1 людину.
Також, здійснено 5 залучень до надання допомоги населенню. Зокрема було евакуйовано з населених пунктів Чабанівка та Кмішувате 7 осіб з них 6 дітей.
Крім цього, рятувальниками у Луганській області в місті Старобильськ забезпечено електроживлення магазину з метою реалізації продуктів харчування населенню.
Разом з тим здійснено прибирання уламків після обстрілу в місті Новоайдар. Забезпечено розвезення питної води, продуктів та засобів гігієни до 2 місць укриття в місті Северодонецьк.
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При цьому, за даними ВЦА Луганської області з 24 лютого було евакуйовано близько 2 тисяч осіб, дані по евакуйованим з території Донецької області встановлюються.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Станиця Луганська, Щастя і Волноваха опинилися на межі гуманітарної катастрофи
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