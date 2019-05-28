Газ для жителей Львовской области подорожает из-за повышения оптовой цены

Иллюстративное фото (УНИАН)

Конечная цена для населения будет изменяться ежемесячно в зависимости от колебаний оптовой цены "Нафтогаза"

От мая текущего года бытовые потребители газа в зависимости от региона платят разную цену за потребленный газ. Цена на природный газ для жителей Львовской области в мае составляет 8,41 гривен за куб. м, а уже с 1 июня она составит 8,79 гривен за куб. м. об этом сообщает пресс-служба "Львовгаз Сбыта".

Отмечается, что такие изменения произошли из-за введения новых тарифов на транспортировку газа магистральными газопроводами, а также колебания оптовой цены НАК "Нафтогаз Украины". При этом тариф ООО "Львовгаз Сбыт" остался неизменным и составляет не более 2,5% от конечной стоимости газа.

"Нововведения вызваны решением НКРЭКУ ввести для АО "Укртрансгаз" фиксированные тарифы на услуги транспортировки природного газа. До этого времени тарифы транспортировки магистральными газопроводами, которые входят в структуру цены газа, были разные для разных областей. Именно это и позволяло держать цену газа для бытовых нужд на одном уровне по всей Украине. Но отныне транспортировщики будут получать за свои услуги фиксированную оплату – так называемый "тариф для точки выхода с физическим расположением в прямых потребителей", то есть своеобразную абонплату за доставку газа магистральными газопроводами. И этот тариф составляет 19 коп. с каждого оплаченного бытовыми потребителями кубометра газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, конечная цена для населения будет изменяться ежемесячно в зависимости от колебаний оптовой цены газа государственного монопольного поставщика НАК "Нафтогаз Украины" с учетом торговой наценки. В частности, в мае цена газа для региональных поставщиков от НАКа для бытовых нужд составляет 7 188,00 гривен за тыс. куб.м (с НДС), а с 1 июня вырастет до 7 558,80 гривен за тыс. куб.м (с НДС).

"Учитывая все изменения указанных составляющих, цена на газ для жителей Львовщины от 1 мая составляет 8 406,05 гривен за тысячу кубических метров, а в июне составит 8 786,12 гривен за тысячу кубических метров. Мы предполагаем, что все эти изменения составляющих цены на газ, возможно, не совсем просто понять, поэтому для удобства каждый наш клиент получает информацию о всех составляющих цены на газ в своих счетах за потребленное голубое топливо. Кроме того, хочу напомнить, что распечатать счет можно самостоятельно в своем Личном кабинете на сайте 104.ru", - говорит начальник отдела расчетов ООО "Львовгаз Сбыт" Ольга Чабан.